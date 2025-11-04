﻿﻿
Anuncia plan de paz y justicia para Michoacán

Noviembre 04 del 2025
Esta estrategia integral se presentará el fin de semana o a más tardar a principios de la próxima semana: Sheinbaum. Cortesía
México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia integral que se basa en tres ejes: 1. Seguridad y Justicia; 2. Desarrollo Económico con Justicia; y 3. Educación y Cultura para la Paz; la cual se fortalecerá con las opiniones de los pueblos originarios, de las mujeres, de los jóvenes, de las autoridades tradicionales, municipales, estatales, de trabajadores del campo, de los sectores productivos y sociales, de las víctimas y de las familias.

