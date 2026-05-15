Anuncia Sheinbaum aumento salarial del 9 % a docentes

México.- En el Día de las Maestras y los Maestros, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un incremento salarial del nueve por ciento en beneficio de las y los docentes del país, como un agradecimiento permanente al magisterio nacional.

"Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial, sé que, ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México y lo que podamos hacer por las y los maestros de México, lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes", resaltó desde el Patio del Trabajo de la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP).