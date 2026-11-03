Anuncian 12 acciones en 120 días para el Issste

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), se implementará el programa emergente de 12 acciones en 120 días para fortalecer el sistema de salud, el cual ya está puesto en marcha en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que próximamente también se llevará al IMSS Bienestar.

"Vamos avanzando (...) Es muy importante que la gente sepa que ya llegó un equipo, que están en mejores condiciones todos los hospitales, centros de salud, que se inaugura un hospital",* puntualizó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".



