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Anuncian decreto para el Servicio Universal de Salud

Abril 07 del 2026
La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que para la implementación del Servicio Universal de Salud se contará con bases de datos compartidas. Cortesía
La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que para la implementación del Servicio Universal de Salud se contará con bases de datos compartidas. Cortesía

México.-  La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la publicación de un decreto presidencial con el que se crea el Servicio Universal de Salud, cuyo objetivo es garantizar que las mexicanas y mexicanos puedan atenderse en cualquiera de los tres sistemas de salud pública: IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, para ello, del 13 al 30 de abril, iniciará el registro para la credencialización, comenzando con las personas de 85 años y más.

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