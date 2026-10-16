Anuncian nueva Universidad Rosario Castellanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que Casa Tlalpan, un inmueble construido en la década de 1970 por el entonces jefe de la Policía del Distrito Federal, Arturo Durazo Moreno -y que representaba un monumento a la corrupción-, hoy se convierte, con una inversión de 150 millones de pesos (mdp), en la Unidad Académica Tlalpan de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y en un plantel del Bachillerato Nacional, con una capacidad conjunta para más de seis mil estudiantes.



