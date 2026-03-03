Aplican más de 9 millones de vacunas contra sarampión

México.- El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que el Gobierno Federal ha aplicado más de nueve millones de vacunas contra el sarampión en apenas tres semanas, como parte de la estrategia nacional para contener el brote registrado en el país.

Durante la conferencia matutina, el funcionario destacó que el incremento en la vacunación ha sido resultado del llamado masivo a la población y de la ampliación de módulos de inmunización en todo el territorio nacional.