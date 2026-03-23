Aprovechan dólar barato en la frontera norte

México.- Una avalancha de turistas mexicanos que viven sobre todo en la frontera norte del país, cruzaron la frontera con Estados Unidos desde este fin de semana para realizar compras, en especial en el estado de Texas, aprovechando que el dólar alcanza sus niveles más bajos de los últimos meses.

El insólito comportamiento de los consumidores mexicanos ocurrió después de que prácticamente durante 2025 hubo una gran ausencia de compradores de este país en Estados Unidos debido a la inseguridad y a la ofensiva antimigratoria del presidente Donald Trump.