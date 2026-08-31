﻿﻿
SÍGUENOS

Arranca estrategia de salud mental para jóvenes

Agosto 31 del 2026
Sheinbaum Pardo encabeza "El ABC de las emociones". El Universal
Sheinbaum Pardo encabeza "El ABC de las emociones". El Universal

México.- En el marco del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el arranque de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes: "El ABC de las emociones", que tiene como objetivo apoyar a los jóvenes de tercer año de secundaria y de bachillerato para cuidar y atender su bienestar emocional, a través de tutorías de una hora a la semana y la distribución de 16 millones de guías para estudiantes, docentes, madres, padres y personas cuidadoras.


﻿