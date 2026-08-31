Arranca estrategia de salud mental para jóvenes

México.- En el marco del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el arranque de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes: "El ABC de las emociones", que tiene como objetivo apoyar a los jóvenes de tercer año de secundaria y de bachillerato para cuidar y atender su bienestar emocional, a través de tutorías de una hora a la semana y la distribución de 16 millones de guías para estudiantes, docentes, madres, padres y personas cuidadoras.



