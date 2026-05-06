Asegura Ayuso que utilizan su visita para dividir

Aguascalientes.- Tras la ola de protestas y críticas por su presencia en este país, la presidenta de la Comunidad de Madrid, España, Isabel Díaz Ayuso, señaló que la presidenta de México (Claudia Sheinbaum), a lo largo de estos días ha intentado "utilizar mi presencia para dividir, para enfrentar, cuando jamás he hablado de ella, porque tengo respeto por la persona que ha sido elegida en las urnas, por expreso deseo del pueblo de México. Del mismo modo que respeto su presencia cuando va a España", dijo Díaz Ayuso, integrante del Partido Popular.