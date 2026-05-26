Asegura FGR 256 mil litros de hidrocarburo

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) integra una indagatoria luego de ejecutar una orden de cateo, librada por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, para un inmueble ubicado en el municipio de Tihuatlán donde se aseguraron 256 mil 828 litros de hidrocarburo.

El agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Veracruz, inició la carpeta en atención a una denuncia anónima, en la que se informó sobre operaciones en un inmueble en el que posiblemente se resguardaba y almacenaba hidrocarburo de manera ilícita.