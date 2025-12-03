Aumenta el salario mínimo a partir de enero de 2026









A partir del 1° de enero de 2026 entrarán en vigor nuevos incrementos al salario mínimo en México, anunciados por el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López. Para la mayor parte del país, el salario mínimo general tendrá un aumento del 13%, pasando de 278.80 a 325.04 pesos diarios, lo que representa un ingreso mensual de 9,582.47 pesos.





En la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento será del 5%, elevando el salario de 419.88 a 440.87 pesos diarios, equivalente a 13,409.80 pesos mensuales. Baruch Bolaños destacó que este ajuste permite que en la frontera norte el ingreso mínimo pueda cubrir hasta 2.8 canastas básicas.