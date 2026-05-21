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Aún EE. UU. no presenta pruebas contra Rocha

Mayo 21 del 2026
En encuentro con Kaja Kallas, el canciller Velasco confirmó que EE. UU. mantiene bajo reserva las evidencias contra el gobernador con licencia. Cortesía
En encuentro con Kaja Kallas, el canciller Velasco confirmó que EE. UU. mantiene bajo reserva las evidencias contra el gobernador con licencia. Cortesía

México.- El canciller Roberto Velasco indicó que Estados Unidos aún no ha presentado pruebas ante las acusaciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otras personas relacionadas con la delincuencia.

En conferencia de prensa en la Cancillería junto a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Callas, el canciller Velasco reconoció el beneplácito de Estados Unidos a Roberto Lazzeri como embajador de México.

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