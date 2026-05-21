Aún EE. UU. no presenta pruebas contra Rocha

México.- El canciller Roberto Velasco indicó que Estados Unidos aún no ha presentado pruebas ante las acusaciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otras personas relacionadas con la delincuencia.

En conferencia de prensa en la Cancillería junto a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Callas, el canciller Velasco reconoció el beneplácito de Estados Unidos a Roberto Lazzeri como embajador de México.