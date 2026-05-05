Aún tiene fuero Rocha, afirma Jucopo-Sinaloa

Culiacán.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada local Teresa Guerra Ochoa, dijo que, como jurista, su interpretación de la ley es que Rubén Rocha Moya, en su calidad de gobernador con licencia temporal, goza aún de fuero.

Señaló que, dado que existen dos tesis distintas aisladas de este tema, el asunto en su momento tendrá que estar sujeto a la interpretación que le pueda dar el Poder Judicial de la Federación, puesto que es un caso inédito que se presenta.