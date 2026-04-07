Avalan reforma sobre derechos de autor ante la IA

México.- El pleno aprobó, por 368 votos a favor y 104 abstenciones, modificar siete artículos del dictamen de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto fue enviado al Senado de la República.

Los cambios al proyecto original del Ejecutivo fueron presentados por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal; uno de éstos propuso eliminar las nuevas multas, de hasta 586 mil pesos, por el uso de imagen y voz sin consentimiento, planteado en el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo.