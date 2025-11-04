Avanza campaña contra el VPH para infancias

México.- David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), informó que avanza la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano 2025 para infancias, y hasta el momento se han aplicado 90 mil 648 vacunas, lo que representa el 42 % de la meta.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, Kershenobich apuntó que, de 2024 a la fecha se han aplicado dos millones 229 mil 617 dosis a niños y niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados.