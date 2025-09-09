Avanza construcción del tren Saltillo–Nuevo Laredo





El gobierno federal dio inicio a la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, arrancando con el tramo Unión San Javier-Arroyo El Sauz, en Nuevo León. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este proyecto forma parte del compromiso de conectar el norte del país mediante un sistema ferroviario moderno, con cuatro frentes de trabajo y velocidades de hasta 200 kilómetros por hora.





Durante el anuncio, el secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, explicó que el tren abarcará 396 kilómetros entre Saltillo y Nuevo Laredo, como parte de un plan integral de 1,200 km desde Ciudad de México. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró el arranque de las obras y aseguró que generarán empleo, derrama económica y beneficios para la región.