Avanzan inversiones y polos de desarrollo: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que avanzan las inversiones y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), como es el caso del ubicado en Zapotlán, Hidalgo, el cual ya suma 147 mil mdp en inversiones, contemplando 191 mil empleos y al que la empresa DEWA destinará 10 mil 106 millones de pesos (mdp). Además de que la Cooperativa Cruz Azul invertirá seis mil 500 mdp para reactivar la planta cementera de Tula, que generará 14 mil 200 empleos directos e indirectos.



