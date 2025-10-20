Avíos toma ventaja en una final accidentada

El primer duelo de la gran final de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez, correspondiente al Torneo Carmen Vera Fuentes, ofreció un espectáculo lleno de emociones, batazos y tensión, aunque lamentablemente no pudo concluir de forma convencional. La novena de Avíos fue declarada ganadora por marcador oficial de 7-0 ante Artemisas, luego de que dos jugadoras del conjunto rival sufrieran lesiones que impidieron la continuación del partido. Con este resultado, Avíos se coloca a un triunfo de conquistar el tricampeonato de la liga.











