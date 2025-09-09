Bajan homicidios, pero crece la extorsión en México









El gobierno federal informó que en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum los homicidios dolosos se redujeron 32%, con agosto de 2025 registrando la cifra más baja desde 2015. Según Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos once meses hubo una disminución sostenida, pasando de un promedio de 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 59.2 en agosto de este año.





No obstante, la extorsión continúa al alza, con un incremento de 21.3% en comparación con 2019, lo que la convierte en el único delito que muestra crecimiento. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó que en este sexenio se han detenido más de 32 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto y desmantelado mil 400 laboratorios de drogas. La presidenta Sheinbaum subrayó que la reducción de homicidios refleja un avance importante en la estrategia de seguridad.