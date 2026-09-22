Banca Dorada busca sumar apoyo para niños con cáncer

CdMx.- Con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer infantil y movilizar a la sociedad en apoyo de niñas, niños y sus familias, fue inaugurada la Banca Dorada en Casa Chiapas CDMX, como parte de las actividades de Septiembre Dorado, mes de concientización sobre esta enfermedad.

La inauguración se realizó a las 12:00 horas en Casa Chiapas CDMX, ubicada en Toledo 22, colonia Juárez, donde la banca se convertirá en un símbolo de esperanza y de la necesidad de mantener visible el cáncer infantil durante este mes.



