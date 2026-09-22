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Banca Dorada busca sumar apoyo para niños con cáncer

Septiembre 22 del 2026
Inauguran la Banca Dorada en Casa Chiapas CDMX, como parte de las actividades del mes de concientización sobre el cáncer infantil. Nelly Segura
Inauguran la Banca Dorada en Casa Chiapas CDMX, como parte de las actividades del mes de concientización sobre el cáncer infantil. Nelly Segura

CdMx.- Con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer infantil y movilizar a la sociedad en apoyo de niñas, niños y sus familias, fue inaugurada la Banca Dorada en Casa Chiapas CDMX, como parte de las actividades de Septiembre Dorado, mes de concientización sobre esta enfermedad.

La inauguración se realizó a las 12:00 horas en Casa Chiapas CDMX, ubicada en Toledo 22, colonia Juárez, donde la banca se convertirá en un símbolo de esperanza y de la necesidad de mantener visible el cáncer infantil durante este mes.


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