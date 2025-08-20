Brugada informa detención de 13 personas relacionadas con asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; la investigación sigue en curso





A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular y José Muñoz, coordinador de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la mandataria confirmó la detención de 13 personas, entre ellas tres relacionadas directamente con el doble homicidio perpetrado el 20 de mayo.





En un breve mensaje, que ofreció en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina dio a conocer que la detención se realizó durante un operativo que tuvo lugar la madrugada de este miércoles 20 de agosto -en coordinación con el Gobierno federal-, aunque no dio más detalles al respecto.





"En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento", dijo.