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Busca prohibir contenido digital que incite a violencia

Octubre 02 del 2026
Claudia Sheinbaum confirma decreto en la Mañanera para prohibir contenidos y comentarios violentos en redes sociales tras ataque en secundaria. Cortesía
Claudia Sheinbaum confirma decreto en la Mañanera para prohibir contenidos y comentarios violentos en redes sociales tras ataque en secundaria. Cortesía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un grupo de trabajo que tiene por objetivo elaborar un decreto para que las plataformas digitales no permitan y eliminen contenidos relacionados con la violencia, el cual será coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) e integrado por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Educación Pública (SEP), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), así como instituciones académicas.


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