Busca prohibir contenido digital que incite a violencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un grupo de trabajo que tiene por objetivo elaborar un decreto para que las plataformas digitales no permitan y eliminen contenidos relacionados con la violencia, el cual será coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) e integrado por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Educación Pública (SEP), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), así como instituciones académicas.



