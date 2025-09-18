Buscadoras se enfrentan a extorsiones

México.- Además de convertirse en investigadoras y sufrir amenazas y extorsiones, las familias buscadoras desarrollan enfermedades como diabetes y otras relacionadas con la salud mental.

Ante esta situación, colectivos de búsqueda, familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil presentaron este miércoles en Ciudad Juárez, el Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México, realizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.