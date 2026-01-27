﻿﻿
Buscan revivir al PRD de cara elecciones del 2027

En el país hay alrededor de un millón de perredistas, por lo que los dirigentes estatales del Sol Azteca suscribieron un acuerdo desde Guerrero. Cortesía
México.-  El Partido de la Revolución Democrática (PRD) busca revivir y recuperar el registro como fuerza política nacional de cara a las elecciones intermedias del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, destacaron dirigentes estatales de esa fuerza política.

Actualmente, el PRD tiene registro en 13 estados del país por lo que lideres en esas entidades llamaron a la creación de un movimiento o frente donde no se descartan alianzas con organizaciones de izquierda para poder estar en las boletas electorales el próximo año.

