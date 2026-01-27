Buscan revivir al PRD de cara elecciones del 2027

México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) busca revivir y recuperar el registro como fuerza política nacional de cara a las elecciones intermedias del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, destacaron dirigentes estatales de esa fuerza política.

Actualmente, el PRD tiene registro en 13 estados del país por lo que lideres en esas entidades llamaron a la creación de un movimiento o frente donde no se descartan alianzas con organizaciones de izquierda para poder estar en las boletas electorales el próximo año.