Cada día, 86 menores llegan a hospitales por violencia

En México, 31 mil 578 niñas, niños y adolescentes de entre uno y 17 años recibieron atención hospitalaria durante 2025 después de sufrir violencia familiar o fuera de ese ámbito, un promedio de 86 menores al día, de acuerdo con un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), elaborado con los registros de lesiones de la Secretaría de Salud.





El aumento de los registros no necesariamente significa que hoy haya más víctimas que hace 15 años, advierte Juan Martín Pérez, coordinador regional de Redim