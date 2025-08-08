Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) reportó el viernes la detención de Jaret Roberto "H", por su presunta participación directa en el asesinato de su delegado en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, en calidad de integrante de la célula delictiva "Los Metros", facción del Cártel del Golfo.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el sujeto fue localizado en un centro de rehabilitación de la ciudad de Reynosa, donde se escondía, y en donde se le encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.