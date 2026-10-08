Cae red que suplantaba a funcionarios

EdoMex.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvieron a Luis "N", Liliana "N" (esposa), Luis Samuel "N" (hijo), Aimee de Guadalupe "N" (hija) y Agustín Arturo "N" (escolta), por su probable intervención en el delito de extorsión.

Las personas están relacionadas con investigaciones diversas por suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Gobierno del Estado de México, entre otros, con el propósito de obtener beneficios económicos o laborales.



