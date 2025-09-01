Calendario de pagos Bienestar septiembre 2025: fechas para adultos mayores y madres trabajadoras





La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, informó que los pagos de la Pensión Bienestar para adultos mayores y el apoyo a Madres Solteras Trabajadoras correspondientes a septiembre 2025 se realizarán del 1 al 25 de este mes. Como en cada dispersión, el depósito se organizará de acuerdo con la inicial del apellido paterno de los beneficiarios, con el fin de garantizar un proceso ordenado y sin contratiempos.





En esta ocasión, los adultos mayores recibirán un monto de 6,200 pesos por persona, mientras que las beneficiarias del programa de Madres Solteras Trabajadoras obtendrán 1,650 o 3,720 pesos, dependiendo del tipo de apoyo asignado. Con este calendario, la dependencia busca asegurar que nadie se quede sin cobrar y que los más de 65 y más cuenten puntualmente con el recurso económico durante el mes patrio