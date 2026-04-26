Capturan en EE. UU. a 2 prófugos de Sinaloa

Culiacán.- Con auxilio de la Interpol y el apoyo de las autoridades del ICE, dos personas requeridas por la justicia de Sinaloa por sus probables responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y tránsito de vehículo robado, fueron detenidos en Estados Unidos y trasladados a Sinaloa.

En el transcurso de esta semana, suman ya cuatro el número de personas que son requeridas por la justicia del estado y que han sido detenidas en Arizona y California, en la Unión Americana, y trasladados, bajo convenios con el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de Estados Unidos, y enviados a Sinaloa.