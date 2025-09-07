Carrera Todo México Salvando Vidas reúne a Corredores

La mañana de este domingo se vivió una auténtica fiesta deportiva en el parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez, con la realización de la carrera Todo México Salvando Vidas, evento que la Cruz Roja Mexicana organiza de manera simultánea en todo el país. Esta justa, que año con año reúne a miles de participantes, tuvo como objetivo recaudar fondos para fortalecer el equipo y la infraestructura de la institución, así como promover la actividad física y la convivencia familiar.











