Casi 4 mil desaparecidos con carpeta de investigación

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, de las personas reportadas como desaparecidas en México desde 2006, únicamente 3 mil 869 cuentan con carpetas de investigación o averiguaciones previas, por lo que su gobierno reforzará las obligaciones legales para garantizar investigaciones formales y sancionar a funcionarios que incumplan los procesos de búsqueda.

Durante la presentación del informe sobre personas desaparecidas en Palacio Nacional, la mandataria explicó que estas cifras derivan de un análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual permitió depurar y clasificar los casos existentes.