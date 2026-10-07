Ceci Flores y su hija certificadas como buscadoras

CdMx.- Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, así como su hija Milagros de Jesús Valenzuela Flores, se convirtieron en las primeras familiares de personas desaparecidas en México en recibir la certificación oficial del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) bajo el Estándar de Competencia EC1542. Dicho reconocimiento acredita su experiencia en la búsqueda de personas.



