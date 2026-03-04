Cecilia López recibe galardón Elvia Carrillo

México.- La indígena tsotsil, Cecila López Pérez, recibió de parte del Senado de la República el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto 2025", ello por su labor de tres décadas en la defensa de los derechos humanos mujeres de pueblos originarios de Chiapas.

En sesión solemne, vestida a la usanza de las mujeres tsotsiles, vestido blanco con bordados de Zinacantán en color rojo, la galardonada agradeció el reconocimiento que fue entregado por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo y recordó la lucha de las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).