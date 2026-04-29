Celebra España relación diplomática con México

México.- Ante quienes quieren volver a la guerra, España y México siempre estaremos con la paz y la diplomacia, ante quienes quieren volver a la confrontación, estamos con la cooperación porque siempre es más poderosa, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español José Manuel Albares.

Durante la conferencia magistral "España: una política exterior humanista" en el Colegio de San Ildefonso, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Albares llamó a tener confianza entre quienes siguen la vía del multilateralismo, el diálogo, los derechos humanos y la paz.