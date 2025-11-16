Celebran justa Corriendo por la Salud

La primera edición de la carrera Corriendo por la Salud: Día de Muertos se realizó este domingo en el tradicional circuito Tuchtlán, donde un total de 270 atletas se dieron cita para disfrutar una jornada deportiva cargada de energía, color y esencia cultural. Desde muy temprano, el parque del Oriente se convirtió en un punto de encuentro para corredores locales y visitantes que aprovecharon la mañana para competir, convivir y rendir homenaje a una de las festividades más representativas de México.











