Celebran justa Corriendo por la Salud

Noviembre 16 del 2025
Corredores tomando la salida en el parque del Oriente durante la primera edición de esta carrera temática. Diego Pérez/CP
La primera edición de la carrera Corriendo por la Salud: Día de Muertos se realizó este domingo en el tradicional circuito Tuchtlán, donde un total de 270 atletas se dieron cita para disfrutar una jornada deportiva cargada de energía, color y esencia cultural. Desde muy temprano, el parque del Oriente se convirtió en un punto de encuentro para corredores locales y visitantes que aprovecharon la mañana para competir, convivir y rendir homenaje a una de las festividades más representativas de México.




