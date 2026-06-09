Célula radical estaría detrás de explosivos en autobús

México.- Tras el hallazgo de ayer de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en unidades de transporte donde se trasladaban estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, en la plaza de cobro número uno Tlalpan, de la autopista México-Cuernavaca, diversas autoridades mantienen bajo seguimiento a una célula radical vinculada al Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".



