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Célula radical estaría detrás de explosivos en autobús

Junio 09 del 2026
Identifican a El Coquillo y al Mamado. Cortesía
Identifican a El Coquillo y al Mamado. Cortesía

México.- Tras el hallazgo de ayer de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en unidades de transporte donde se trasladaban estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, en la plaza de cobro número uno Tlalpan, de la autopista México-Cuernavaca, diversas autoridades mantienen bajo seguimiento a una célula radical vinculada al Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".


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