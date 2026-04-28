Chocan en el Senado por agentes de la CIA

México.- La presunta violación a la soberanía nacional con la incursión en Chihuahua de agentes de Estados Unidos puede constituir el delito de traición a la patria, advierte el informe de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado de la República, luego de que la gobernadora de dicha entidad, María Eugenia Campos, declinó la invitación a reunirse con el fin de explicar la presencia de agentes extranjeros en México.