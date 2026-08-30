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Ciclo arranca con más días sin clases en 17 estados

Agosto 30 del 2026
Estudio analiza desde las suspensiones de clases hasta la inversión educativa. El Universal
Estudio analiza desde las suspensiones de clases hasta la inversión educativa. El Universal

México.- Diecisiete entidades aumentaron sus días de clases suspendidos; la cobertura en educación inicial es de apenas 3.73 %; el abandono en media superior alcanza 11.3 %, y los recursos destinados a evaluar los aprendizajes cayeron 73.7 % en un año, reporta el análisis "Regresar, permanecer, aprender. Siete claves para el regreso a clases 2026-2027", elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa.


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