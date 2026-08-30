Ciclo arranca con más días sin clases en 17 estados

México.- Diecisiete entidades aumentaron sus días de clases suspendidos; la cobertura en educación inicial es de apenas 3.73 %; el abandono en media superior alcanza 11.3 %, y los recursos destinados a evaluar los aprendizajes cayeron 73.7 % en un año, reporta el análisis "Regresar, permanecer, aprender. Siete claves para el regreso a clases 2026-2027", elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa.



