Cinalex marca el paso en la femenil

Diciembre 10 del 2025
Los equipos buscarán cerrar el año en lo más alto de la tabla general con la próxima jornada. Diego Pérez/CP
El cuadro de Cinalex comanda la tabla de posiciones correspondiente a la categoría femenil primera A del Campeonato de Copa 2025 de La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez. La competencia, caracterizada por su equilibrio y exigencia deportiva, mantiene a diez equipos inmersos en una lucha continua por permanecer en zona alta y asegurar su clasificación. La actividad del 6 de diciembre dejó claros movimientos y reforzó la tensión competitiva que se vive en cada jornada.




