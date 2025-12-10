Cinalex marca el paso en la femenil

El cuadro de Cinalex comanda la tabla de posiciones correspondiente a la categoría femenil primera A del Campeonato de Copa 2025 de La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez. La competencia, caracterizada por su equilibrio y exigencia deportiva, mantiene a diez equipos inmersos en una lucha continua por permanecer en zona alta y asegurar su clasificación. La actividad del 6 de diciembre dejó claros movimientos y reforzó la tensión competitiva que se vive en cada jornada.











