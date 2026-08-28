Cómo proteger economía familiar en el regreso a clases

México.- El inicio de un nuevo ciclo escolar representa una de las temporadas más esperadas para el desarrollo educativo de millones de estudiantes en todo el país. Sin embargo, para los padres de familia, este periodo también se traduce en uno de los desafíos económicos más complejos. La acumulación de gastos en un lapso tan breve genera una presión financiera inmediata que, en la mayoría de los casos, termina por alterar el presupuesto y la estabilidad mensual.



