Condenan persecución política contra "Alito"

Agosto 10 del 2025
Diversos actores políticos respaldan la labor de oposición que realiza el priista. Cortesía

México.-  Dirigentes de partidos políticos de Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela afirmaron que la "persecución política" del Gobierno de México contra el senador Alejandro Moreno, presidente del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos de América Latina y el Caribe (Copppal), pone en riesgo su seguridad y su vida, así como la de su familia, por lo que hacen responsable al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de cualquier agresión o atentado.

