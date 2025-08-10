Condenan persecución política contra "Alito"

México.- Dirigentes de partidos políticos de Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela afirmaron que la "persecución política" del Gobierno de México contra el senador Alejandro Moreno, presidente del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos de América Latina y el Caribe (Copppal), pone en riesgo su seguridad y su vida, así como la de su familia, por lo que hacen responsable al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de cualquier agresión o atentado.