Constata Eduardo Ramírez incremento salarial a policías y reafirma compromiso con la seguridad de Chiapas

En un acto simbólico, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar constató la entrega del incremento salarial en beneficio de 7 mil 793 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), donde enfatizó que la lucha para pacificar al estado será exitosa, porque se tiene coraje, valentía, determinación y amor al pueblo, y porque las y los policías son los mejores hijos de Chiapas.

Acompañado por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el mandatario estatal expresó: "Tenemos un gran reto, seguir con la pacificación del estado, por el camino de la justicia y del bien. Somos más los buenos que los malos y tomamos esta batalla porque nos asiste la razón y la ley. Le digo a la Policía Estatal de Chiapas, vamos a ganar porque somos los mejores hijos de Chiapas".

Tras destacar que uno de los principales objetivos de su administración es transformar a la policía estatal en una de las mejores remuneradas a nivel nacional, el gobernador subrayó que el reciente aumento salarial representa un paso significativo hacia la dignificación de la labor policial y reiteró que continuará realizando esfuerzos extraordinarios para lograr este propósito. "Si tenemos una policía bien pagada también combatiremos uno de los cánceres que más nos ha afectado: la corrupción", aseguró.

En este sentido, el mandatario hizo un llamado a denunciar de manera anónima cualquier acto de corrupción dentro de las filas policiales, y enfatizó que no habrá tolerancia para quienes traicionen la confianza del pueblo. "No tengo compromisos con nadie, llegué con autoridad moral, tengo honestidad para actuar y así me quiero mantener para regresar la tranquilidad a Chiapas".

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dio a conocer que a partir de este día, cerca de 10 mil elementos policiales serán beneficiados con el aumento salarial, dignificando con ello su labor. Refrendó el compromiso de no dar un paso atrás en el combate a la delincuencia y seguir avanzando en acciones de proximidad social para generar la confianza de las y los chiapanecos.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que en materia de seguridad, la justicia social del gobierno de la Nueva ERA inicia por dar certeza laboral a las mujeres y los hombres valientes que combaten de forma cotidiana la inseguridad de Chiapas. Reconoció que este aumento salarial es muestra de la sensibilidad política.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, reiteró la convicción del Poder Judicial de seguir sumando esfuerzos en materia de seguridad, al tiempo de celebrar esta acción que refleja el compromiso del mandatario estatal que entiende que cada elemento tiene una familia y un proyecto de vida.

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, reconoció el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez y las acciones que impulsa para seguir transformando a Chiapas en materia de seguridad, por lo que, desde la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, resaltó, harán lo propio para sumarse a estas acciones y conformar una sola unidad policial que trabaje de forma integral a favor de la paz social.

En representación de las y los policías beneficiados, Olimpia Atenea Díaz Díaz, expresó que este incremento salarial, además de fortalecer su labor, dignifica su esfuerzo diario. "Este acto demuestra que, para el Gobierno de Chiapas, nuestra seguridad y bienestar son una prioridad".