Constata Eduardo Ramírez incremento salarial a policías y reafirma compromiso con la seguridad de Chiapas

En un acto simbólico, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar constató la entrega del incremento salarial en beneficio de 7 mil 793 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), donde enfatizó que la lucha para pacificar al estado será exitosa, porque se tiene coraje, valentía, determinación y amor al pueblo, y porque las y los policías son los mejores hijos de Chiapas.

Acompañado por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el mandatario estatal expresó: "Tenemos un gran reto, seguir con la pacificación del estado, por el camino de la justicia y del bien. Somos más los buenos que los malos y tomamos esta batalla porque nos asiste la razón y la ley. Le digo a la Policía Estatal de Chiapas, vamos a ganar porque somos los mejores hijos de Chiapas".

Tras destacar que uno de los principales objetivos de su administración es transformar a la policía estatal en una de las mejores remuneradas a nivel nacional, el gobernador subrayó que el reciente aumento salarial representa un paso significativo hacia la dignificación de la labor policial y reiteró que continuará realizando esfuerzos extraordinarios para lograr este propósito. "Si tenemos una policía bien pagada también combatiremos uno de los cánceres que más nos ha afectado: la corrupción", aseguró.

En este sentido, el mandatario hizo un llamado a denunciar de manera anónima cualquier acto de corrupción dentro de las filas policiales, y enfatizó que no habrá tolerancia para quienes traicionen la confianza del pueblo. "No tengo compromisos con nadie, llegué con autoridad moral, tengo honestidad para actuar y así me quiero mantener para regresar la tranquilidad a Chiapas".