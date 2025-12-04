Constructora 14 de Marzo se corona

La Liga Palapa de Futbol 7 vivió este miércoles por la noche el cierre de su Torneo Eredivise, una final que prometía un duelo parejo en el papel, pero que terminó siendo una exhibición total de Constructora 14 de Marzo, equipo que no solo se adueñó del título, sino que firmó su tricampeonato dentro de la competencia, confirmando que hoy por hoy no tiene oponente que le haga sombra. El encuentro se disputó en las instalaciones de Futbol Total EBC ante un público que se mantuvo expectante, aunque muy pronto el rumbo del partido se inclinó hacia un solo lado.











