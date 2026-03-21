﻿﻿
SÍGUENOS

Corrigen monto de seis pensiones doradas

Marzo 21 del 2026
Algunos pensionados, como de Pemex, reciben más que el suelo de la presidenta Sheinbaum. Cortesía
Algunos pensionados, como de Pemex, reciben más que el suelo de la presidenta Sheinbaum. Cortesía

México.-  La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) corrigió los montos millonarios de las pensiones doradas que reciben seis extrabajadores de Pemex; esto, luego de que el pasado 13 de marzo se hicieran públicos los nombres de quienes reciben una pensión superior al sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de una tarjeta informativa, Anticorrupción, a cargo de Raquel Buenrostro, compartió que se hicieron ajustes a las cifras previamente reportadas debido a la recepción de "datos complementarios" emitidos por Pemex, quien realizó "ajustes en seis registros".

﻿