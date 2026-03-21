Corrigen monto de seis pensiones doradas

México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) corrigió los montos millonarios de las pensiones doradas que reciben seis extrabajadores de Pemex; esto, luego de que el pasado 13 de marzo se hicieran públicos los nombres de quienes reciben una pensión superior al sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de una tarjeta informativa, Anticorrupción, a cargo de Raquel Buenrostro, compartió que se hicieron ajustes a las cifras previamente reportadas debido a la recepción de "datos complementarios" emitidos por Pemex, quien realizó "ajustes en seis registros".