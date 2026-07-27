﻿﻿
SÍGUENOS

Crean comisión para revisar posibles trampas en examen

Julio 27 del 2026
Los manifestantes exigieron la cancelación y reposición del examen de selección en modalidad presencial. El Universal
Los manifestantes exigieron la cancelación y reposición del examen de selección en modalidad presencial. El Universal

México.- Mientras en las inmediaciones de Ciudad Universitaria se registran protestas y movilizaciones de contingentes integrados por aspirantes rechazados a nivel licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes exigen la cancelación de esta prueba y reposición en modalidad presencial, la máxima casa de estudios instaló una Comisión Técnica para revisar las presuntas irregularidades denunciadas en este primer examen en línea.


﻿