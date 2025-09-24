﻿﻿
Criminalizar a la migración es inadmisible: SRE

Septiembre 24 del 2025
La democracia debe defender los derechos de las personas en movilidad. Cortesía
México.-  Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), declaró que criminalizar a la migración es inadmisible, además que las personas migrantes tienen derechos y las democracias deben defenderlos.

 

