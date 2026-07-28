CRT abre consulta para proteger derechos de audiencias

México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, del 27 de julio al 21 de agosto, se realiza la consulta pública en la página portal.crt.gob.mx/consultapublica, sobre los lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que todas y todos pueden participar: audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles.



