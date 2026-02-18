CSP anuncia una reducción a las pensiones millonarias

México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará, el próximo lunes al Senado de la República, una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, salvo aquellas pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo, lo que permitirá recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos (mdp) que se destinarán a los Programas para el Bienestar.