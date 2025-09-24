Cuestionan a titular de SHCP por huachicol fiscal

México.- Diputados de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora por el crecimiento del huachicol fiscal en México, motivo por el que el funcionario los exhortó a aprobar la reforma a la Ley Aduanera.
México.- Diputados de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora por el crecimiento del huachicol fiscal en México, motivo por el que el funcionario los exhortó a aprobar la reforma a la Ley Aduanera.
Septiembre 24 l
Septiembre 23 l
Septiembre 24 l 11 Visitas