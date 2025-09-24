﻿﻿
Cuestionan a titular de SHCP por huachicol fiscal

Septiembre 24 del 2025
Amador Zamora dijo estar consciente del contrabando ilegal de hidrocarburos, ante a Cámara de Diputados. Cortesía
México.-  Diputados de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora por el crecimiento del huachicol fiscal en México, motivo por el que el funcionario los exhortó a aprobar la reforma a la Ley Aduanera.

 

